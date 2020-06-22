Кофе в кафе на карантине. Зеленский заплатит штраф или равнозначную сумму

Президент Владимир Зеленский заплатит равнозначную штрафу сумму за нарушение правил карантина в Хмельницком. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Безотносительно к решению, которое примет суд, Зеленский заплатит сумму, равнозначную сумме штрафа за нарушение карантина, заявили в ОП.
"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно заплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. Одновременно в случае принятия судом решения о привлечении меня к административной ответственности исполню его, как это предусмотрено законом", - приводят слова Зеленского в пресс-службе.
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