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Кофе в кафе на карантине. Зеленский заплатит штраф или равнозначную сумму

Кофе в кафе на карантине. Зеленский заплатит штраф или равнозначную сумму - Фото
Фото Telegram Офиса президента
22.06.2020, 14:05

У Зеленского говорят, что безотносительно к решению, которое примет суд, президент заплатит сумму, равнозначную сумме штрафа за нарушение карантина

Президент Владимир Зеленский заплатит равнозначную штрафу сумму за нарушение правил карантина в Хмельницком. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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Безотносительно к решению, которое примет суд, Зеленский заплатит сумму, равнозначную сумме штрафа за нарушение карантина, заявили в ОП.

"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно заплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. Одновременно в случае принятия судом решения о привлечении меня к административной ответственности исполню его, как это предусмотрено законом", - приводят слова Зеленского в пресс-службе. 

  • 3 июня Зеленский с членами своего офиса в Хмельницком посетил кафе и выпил там кофе, хотя работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена.
  • 4 июня главный санврач Ляшко заявил, что не считает нарушением карантина поход Зеленского в кафе. 
  • В тот же день Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.
  • 10 июня президент сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф.
  • 19 июня суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением, можно ли привлекать к административной ответственности Зеленского, если президент обладает неприкосновенностью.

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Владислав Сердюк
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Владимир Зеленский штраф кофе хмельницкий карантин коронавирус
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