Кофе в кафе на карантине. Зеленский заплатит штраф или равнозначную сумму

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Президент Владимир Зеленский заплатит равнозначную штрафу сумму за нарушение правил карантина в Хмельницком. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Безотносительно к решению, которое примет суд, Зеленский заплатит сумму, равнозначную сумме штрафа за нарушение карантина, заявили в ОП.

"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно заплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. Одновременно в случае принятия судом решения о привлечении меня к административной ответственности исполню его, как это предусмотрено законом", - приводят слова Зеленского в пресс-службе.

3 июня Зеленский с членами своего офиса в Хмельницком посетил кафе и выпил там кофе, хотя работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена.

4 июня главный санврач Ляшко заявил , что не считает нарушением карантина поход Зеленского в кафе.

В тот же день Зеленский заявил, что готов заплатить штраф , если что-то нарушил.

10 июня президент сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф.

19 июня суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением , можно ли привлекать к административной ответственности Зеленского, если президент обладает неприкосновенностью.

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