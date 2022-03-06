РФ несет потери, а резервы прибывают без мотивации: они знают реальное положение дел – ГШ

Вооруженные силы Украины ведут упорные бои по удержанию определенных рубежей. Противник, неся потери, предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию с целью создания благоприятных условий для разгрома оккупантов и возобновления контроля за утраченными территориями.

Группировка объединенных сил проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.

Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и восточной части Таврического направлений.

В частности, подразделения ДШВ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровской области со стороны Балаклеи.

В Северской области проводится операция по обороне Чернигова.

На Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования морских портов на Черном море. Так, в Николаевской области был спланирован и реализован захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника.

В других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи теробороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

"Противник пытается не потерять наступательный потенциал, но в сложившейся обстановке несет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован, – сообщает Генштаб. – Резервы российских оккупантов, поступающие на доукомплектование подразделений, находятся в крайне низком морально-психологическом состоянии, из-за осведомленности о реальном положении дел".

Юрий Смирнов

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