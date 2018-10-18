Рослякова все же проверяют на связи с Правым сектором - СМИ

Дмитрий Ярош Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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По данным росСМИ, мать подозреваемого является членом "экстремистской организации"

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Российское следствие проверяет подозреваемого в нападении на колледж в Керчи Владислава Рослякова на связи с украинскими организациями Правый сектор и УНА-УНСО. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники.

Также издание отмечает, что, по его информации, мать Рослякова является членом религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана в РФ экстремистской.

По версии российского следствия, 17 октября студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 20 человек, 42 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. Знакомый Рослякова рассказал, что ученик "ненавидел колледж".

По информации источников росСМИ в силовых органах РФ, Росляков вел замкнутый образ жизни и разработал план атаки самостоятельно, никого в него не посвятив.