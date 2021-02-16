С оккупированных территорий Донбасса пытались ввезти 800 фехтовальных рапир: фото

В пункте пропуска "Станица Луганская" 40-летний гражданин Украины пытался подкупить пограничника, чтобы ввезти с временно оккупированной территории партию клинков для рапир. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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За содействие в перемещении 800 клинков мужчина предложил пограничнику 10 000 грн взятки, поскольку, как уточнили в ГПСУ, такой спортивный товар запрещен к перемещению через линию разграничения.

"Кроме неприятностей, связанных с нарушением уголовного кодекса, гражданина ожидают еще и финансовые, поскольку стоимость фехтовального инвентаря предварительно оценен в более 300 000 грн", – сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о предъявлении подозрения и избрании меры пресечения.

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Вадим Ребрина

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