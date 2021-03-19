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СБУ: Под Житомиром за $2000 делали фальшивые документы для выезда в ЕС – фото

19.03.2021, 16:57
СБУ: Под Житомиром за $2000 делали фальшивые документы для выезда в ЕС – фото - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности заявила, что заблокировала в Житомирской области деятельность организованной группировки, которая обеспечивала иностранцев фальшивыми документами для выезда в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В спецслужбе заявляют, что участники группы изготавливали в подпольной типографии поддельные украинские загранпаспорта, а также документы строгой отчетности: свидетельства о рождении ребенка; водительские и пенсионные удостоверения; аттестаты и дипломы об образовании; техпаспорта на транспортные средства.

По информации СБУ, ежемесячно к подозреваемым обращались до десяти заказчиков, стоимость пакета документов составляла $2000, в качестве услуги предлагалось "сопровождение" в миграционной службе.

По предварительным данным, схему наладил житель областного центра, который уже привлекался к ответственности за подобное преступление. У него было двое сообщников.

Правоохранители задержали подозреваемого в одном из местных отделений миграционной службы при попытке оформления документов для клиента.

Оперативники провели обыски в типографии и дома у подозреваемых. По словам правоохранителей, они обнаружили: оборудование для изготовления поддельных паспортов; штампы и печати госучреждений; большое количество фальшивых документов; компьютерную технику с базой заказчиков; бланки и шаблоны документов.

Открыто уголовное производство по статьям о незаконной переправке лиц через госграницу и подделке документов.

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Наталия Медведева
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сбу подделка документов
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