СБУ разоблачила поставки боевиками военной продукции в РФ: фото

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили поставки военной продукции из оккупированной части Луганской области в Россию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе сообщают, что был разоблачен завод, который организовал поставки на адрес "фирмы-прокладки", находящейся в Московской области.

А на самом деле, как заявляют в СБУ, комплектующие передавали реальным заказчикам для ремонта российской военной авиации. Такую схему структуры Минобороны РФ использовало во избежание международных санкций.

СБУ задокументировала более 30 поставок на около 50 млн российских рублей, которые осуществлялись через неподконтрольный участок границы.

По информации СБУ, руководство завода большую часть времени находилось в Харькове и оттуда осуществляло руководство за этим процессом.

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