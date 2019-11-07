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СБУ задержала поставщика деталей для военных кораблей в РФ

СБУ задержала поставщика деталей для военных кораблей в РФ - Фото
(Фото: СБУ)
07.11.2019, 13:05

Экс-директор госпредприятия в связке с таможенниками организовал вывоз продукции

Служба безопасности Украины задержала в Запорожье бывшего коммерческого директора госпредприятия, производящего продукцию двойного назначения, который подозревается в том, что поставлял в Россию комплектующие для военных кораблей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бывший директор заказывал комплектующие под видом гражданского оборудования у частных фирм, работающих по лицензии завода, а затем, по договоренности с таможенником, продукция вывозилась в Россию без проверок. Для легализации продукции были организованы фиктивные фирмы. СБУ задержала подозреваемого и его помощника на таможенном посту Мелитополь, когда они оформляли оборудование для охлаждения жидкости на военных кораблях.

При обыске в офисе и жилье оперативники нашли запчасти к военному оборудованию, бухгалтерскую документацию, переписку с заказчиками.

Дело ведется в рамках статьи УК "нарушение режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

  • Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили поставки военной продукции из оккупированной части Луганской области в Россию. В спецслужбе сообщают, что был разоблачен завод, который организовал поставки на адрес "фирмы-прокладки", находящейся в Московской области. 
  • Сотрудники контрразведки СБУ предотвратили незаконный вывоз из Украины комплектующих к транспортному самолету Ил-76.

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