СБУ задержала поставщика деталей для военных кораблей в РФ

(Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Запорожье бывшего коммерческого директора госпредприятия, производящего продукцию двойного назначения, который подозревается в том, что поставлял в Россию комплектующие для военных кораблей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бывший директор заказывал комплектующие под видом гражданского оборудования у частных фирм, работающих по лицензии завода, а затем, по договоренности с таможенником, продукция вывозилась в Россию без проверок. Для легализации продукции были организованы фиктивные фирмы. СБУ задержала подозреваемого и его помощника на таможенном посту Мелитополь, когда они оформляли оборудование для охлаждения жидкости на военных кораблях.

При обыске в офисе и жилье оперативники нашли запчасти к военному оборудованию, бухгалтерскую документацию, переписку с заказчиками.

Дело ведется в рамках статьи УК "нарушение режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

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