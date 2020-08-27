Сегодня перекроют часть трассы Киев-Чоп: там пройдут учения боевой авиации

Сегодня будет перекрыта часть трассы Киев-Чоп - там пройдут учения боевой авиации

27 августа на участке трассы Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района ограничат автомобильное движение из-за проведения учений боевой авиации. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

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В ведомстве заявили, что они обеспечат объезд этого участка дороги через село Гнильчье.

Пресс-служба воздушного командования "Центр" сообщает, что дорогу перекроют из-за проведения плановых учений и перемещения техники: "Данные учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан".

20 июля в Черном море начались масштабные международные учения Sea Breeze . Помимо Болгарии, в них участвовали военные флоты Украины, США, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Корабельно-катерний состав Морской охраны ГПСУ за неделю учений прошел почти 4000 морских миль, принял участие в 185 учениях и тренировках, отработал 26 артиллерийских стрельб, провел полтора десятка учебных тренировочных операций, "спасая" 18 человек за бортом. Они закончились 26 июля

Владислав Сердюк

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