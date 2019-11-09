Штаб ООС раскрыл потери оккупантов с начала ноября

Фото: скриншот из видео Військове телебачення

С 1 по 8 ноября боевики потеряли 30 человек, из них 11 человек ликвидировано, а 19 составили санитарные потери, сообщает в Facebook штаб операции объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

Штаб подчеркнул, что военнослужащие ООС открывают огонь по противнику в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий боевиками, или попыток проникновения разведывательно-диверсионных групп.

1 ноября штаб ООС впервые за долгое время раскрыл потери оккупантов.

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