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Штаб ООС раскрыл потери оккупантов с начала ноября

Штаб ООС раскрыл потери оккупантов с начала ноября - Фото
Фото: скриншот из видео Військове телебачення
09.11.2019, 19:25

Военные подчеркивают, что открывают огонь только в ответ на агрессивные действия боевиков

С 1 по 8 ноября боевики потеряли 30 человек, из них 11 человек ликвидировано, а 19 составили санитарные потери, сообщает в Facebook штаб операции объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

Штаб подчеркнул, что военнослужащие ООС открывают огонь по противнику в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий боевиками, или попыток проникновения разведывательно-диверсионных групп.

1 ноября штаб ООС впервые за долгое время раскрыл потери оккупантов.

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война потери оккупантов
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