Штаб заявил об обострении ситуации в Донбассе: погиб военный

Сегодня, 24 февраля, ситуация в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе обострилась. Погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Российские оккупанты 11 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом восемь раз они применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Всего боевики выпустили по украинским военным 44 мины калибров 120 и 82 мм.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.
Сегодня, 24 февраля, примерно в 5:00 утра, российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка.