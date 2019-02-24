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24.02.2019, 16:27

Штаб заявил об обострении ситуации в Донбассе: погиб военный

Штаб заявил об обострении ситуации в Донбассе: погиб военный - Фото
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Восемь раз боевики применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями

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Сегодня, 24 февраля, ситуация в зоне проведения операции объединенных сил в  Донбассе обострилась. Погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Российские оккупанты 11 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом восемь раз они применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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Всего боевики выпустили по украинским военным 44 мины калибров 120 и 82 мм.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

Сегодня, 24 февраля, примерно в 5:00 утра, российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка.

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Теги: ВСУ, война, Донбасс, боевик, агрессия
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