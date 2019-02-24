Штаб заявил об обострении ситуации в Донбассе: погиб военный

Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Сегодня, 24 февраля, ситуация в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе обострилась. Погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Российские оккупанты 11 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом восемь раз они применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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Всего боевики выпустили по украинским военным 44 мины калибров 120 и 82 мм.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

Сегодня, 24 февраля, примерно в 5:00 утра, российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка.