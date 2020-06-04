Смерть ребенка в частном детсаду Запорожья. Появилась запись видеонаблюдения

Скриншот с видео

Адвокат семьи умершего в частном детском саду Запорожья годовалого ребенка опубликовал в Facebook видео, на котором подозреваемая в убийстве хозяйка детсада, по его словам, привязывает к лицу ребенка подушку.

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Адвокат Теймур Мамедов утверждает при этом, что подозреваемая "исказила и скрыла многочисленные факты от нас и следствия". До приезда следователей она якобы скрыла орудие преступления, раздела ребенка удалила записи видеонаблюдения с жестких дисков. Однако "по стечению обстоятельств" часть видео осталась, сообщил адвокат.

Защитник семьи погибшей так прокомментировал запись: "Извините за сленг, но тупо завязать подушку и отнести в другую комнату, где оставить годовалого ребенка около 10 минут без внимания только из-за того, что дитя плакало, - не поддается здравому смыслу".

LIGA.net не публикует видео по этическим причинам. Запись выложена на странице адвоката в Facebook. Предупреждаем: содержание может шокировать.

В полиции рассказали, что о смерти девочки 29 мая в 10:45 им сообщили медики скорой помощи, которая была вызвана в детсад. Врачи, по словам правоохранителей, констатировали смерть "вследствие закрытия дыхательных путей желудочным содержимым".

Полиция установила, что мать добровольно привела своего ребенка в квартиру 51-летней женщины, где хозяйка устроила детсад. Разрешения на это, по информации правоохранителей, у женщины не было.

Замглавы Нацполиции в Запорожской области Олег Григоров заявил, что изъятая видеозапись и следственные действия "позволили доказать причастность хозяйки нелегального детсада к совершению особо тяжкого умышленного преступления".

Женщине предъявили подозрение по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) УК. Санкция - от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

17 января в Киеве полиция также сообщала о разоблачении "нелегального" детского сада. Об этом — в материале LIGA.net Детсад раздора. Полиция "накрыла" частный садик, его основателям грозит 10 лет. Серьезно?!