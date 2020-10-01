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Смерть сотрудницы посольства США. В Офисе президента требуют оперативного расследования

01.10.2020, 17:10
Смерть сотрудницы посольства США. В Офисе президента требуют оперативного расследования - Фото
Офис президента Украины (Фото: depositphotos.com)

В Офисе президента отреагировали на гибель сотрудницы посольства США в Киеве – требуют оперативно расследовать это дело

В Офисе президента требуют оперативно и всесторонне расследовать дело о гибели сотрудницы посольства США в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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"Сейчас рассматривается версия как умышленного убийства, так и несчастного случая. Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла из-за злого умысла, виновные должны понести законное наказание", – говорится в сообщении.

Также в ОП заявляют, что "украинская власть будет всячески содействовать установлению всех обстоятельств этого ужасного случая".

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Владислав Сердюк
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