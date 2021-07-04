Смерть в Виннице. Расследование: Мужчина умер от болезни сердца, а не от вакцины

Предварительной причиной смерти 47-летнего мужчины в Виннице после вакцинации от коронавируса названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба департамента здравоохранения Винницкой ОГА.

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Мужчина был вакцинирован препаратом Comirnaty производства Pfizer-BionTech 2 июля 2021 года. В течение часа после вакцинации он чувствовал себя удовлетворительно, но через 3,5 часа появились жалобы на тошноту и потерю сознания. К нему была вызвана скорая, но через час он умер, несмотря на реанимационные меры.

"По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет", – заявили в ОГА. Хронических заболеваний в электронной амбулаторной карте пациента зарегистрировано не было.

Из одного флакона с умершим были вакцинированы еще пять человек, их состояние удовлетворительное, сообщают в ОГА.

Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку произошел в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

Расследование продолжается, ожидаются результаты морфо-гистологических исследований.

23 марта 2021 года в Одесской области умерла имевшая сердечно-сосудистые заболевания военнослужащая (предварительно, из-за острого расстройства кровообращения), она была вакцинирована препаратом CoviShield.

На следующий день, также после вакцинации CoviShield, в Черновцах умер провизор аптеки (предварительно, из-за острого мозгового инсульта).

16 апреля после вакцинации CoviShield во Львовской области умер пожилой мужчина, по предварительным данным, у него было больное сердце.

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Денис Юдин

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