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Смерть в Виннице. Расследование: Мужчина умер от болезни сердца, а не от вакцины

04.07.2021, 16:08
Смерть в Виннице. Расследование: Мужчина умер от болезни сердца, а не от вакцины - Фото
Вакцина Pfizer (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Предварительной причиной смерти 47-летнего мужчины в Виннице после вакцинации от коронавируса названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба департамента здравоохранения Винницкой ОГА.

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Мужчина был вакцинирован препаратом Comirnaty производства Pfizer-BionTech 2 июля 2021 года. В течение часа после вакцинации он чувствовал себя удовлетворительно, но через 3,5 часа появились жалобы на тошноту и потерю сознания. К нему была вызвана скорая, но через час он умер, несмотря на реанимационные меры.

"По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет", – заявили в ОГА. Хронических заболеваний в электронной амбулаторной карте пациента зарегистрировано не было.

Из одного флакона с умершим были вакцинированы еще пять человек, их состояние удовлетворительное, сообщают в ОГА.

Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку произошел в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

Расследование продолжается, ожидаются результаты морфо-гистологических исследований.

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Денис Юдин
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вакцинация коронавирус COVID-19 Pfizer-BioNTech
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