Смерть ветерана АТО в Киеве. Фигурантам дела изменили подозрение

Игорь "Хан" Панов (фото - Тетяна Руденька/Facebook)

Фигурантам дела о нападении на ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан") в связи с его смертью изменили подозрение. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Изначально действия двух вероятных нападавших квалифицировали по статье о покушении на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В четверг им вручили измененное подозрение - в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Оба подозреваемых находятся под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины в суде им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

10 ноября в Киеве, после ссоры, пасынок Панова со своим другом избили ветерана и его жену Оксану. Пострадавших доставили в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Им провели операции, "Хану" потребовалось 16 переливаний крови.

избили 20 ноября стало известно о смерти Панова в больнице.

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