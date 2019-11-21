Смерть ветерана АТО в Киеве. Фигурантам дела изменили подозрение

Фигурантам дела о нападении на ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан") в связи с его смертью изменили подозрение. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Изначально действия двух вероятных нападавших квалифицировали по статье о покушении на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В четверг им вручили измененное подозрение - в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Оба подозреваемых находятся под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины в суде им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
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