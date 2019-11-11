В Киеве до полусмерти избили ветерана АТО и его жену

Игорь "Хан" Панов (фото - Тетяна Руденька/Facebook)

В Киеве двое молодых людей избили ветерана войны на Донбассе Игоря "Хана" Панова и его жену Оксану. О факте избиения сообщает отдел коммуникации столичной полиции в Facebook, имена пострадавших раскрыла в Facebook волонтер Татьяна "Руденька" Грубенюк.

По данным правоохранителей, у пострадавшей возник конфликт с сыном во время разговора по телефону. Вскоре сын приехал к ней домой.

"Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

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По данным Татьяны "Руденькой" Грубенюк, супругов доставили в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Им провели операции, "Хану" потребовалось 16 переливаний крови. Сейчас супруги находятся в коме и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Полицейские задержали их сына и его товарища. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УКУ (покушение на умышленное убийство).

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