UA

Снова артиллерия и другой ассортимент обстрелов на Донбассе. ВСУ "ответку" не давали

23.12.2020, 08:15
Снова артиллерия и другой ассортимент обстрелов на Донбассе. ВСУ
На позициях ВСУ в Приазовье (скриншот из видео ТВ Бриз)

Вчера, 22 декабря, неподалеку от поселка Водяное в Приазовье российские оккупанты с коллаборационистами снова били по позициям Вооруженных Сил Украины из артиллерии калибра 122 мм и гранатометов. Об этом пишет в утренней сводке штаб операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Здесь же противник при помощи комплекса дистанционного минирования ПКМ-1 дополнительно "засеял" полосу между позициями сторон восемью минами ПОМ-2.

Несмотря на артиллерию у Водяного и то, что близ Пивденного с Луганским севернее боевики применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, штаб ООС уверяет – "обстрелы были неприцельными и не несли угрозы нашим воинам". Потому, добавили там, огня в ответ не было.

Всего за вчера зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня у трех населенных пунктов.

Читайте также: "Новый кирпич в стену изоляции РФ". Реакция делегации Кравчука на артобстрел в Приазовье

Вдоль линии разграничения правоохранители и военные проверили за 22 декабря 4720 транспортных средств и 4755 человек: задержан подозреваемый в причастности к гибридной армии РФ.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: с февраля/марта 2014 года оккупирован Крым, позднее – часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война".

С начала 23 декабря провокаций пока не зафиксировано.

Читайте также: Зеленский о конфликте с РФ: Все умрут здесь, но независимость страны никто не отдаст

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
оос обстрел Донбасс приазовье артиллерия сводка Водяное пивденне

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Отдельный мир. Как устроена украинская дипломатия

LIGA радників"Отдельный мир. Как устроена украинская дипломатия
 