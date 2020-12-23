Снова артиллерия и другой ассортимент обстрелов на Донбассе. ВСУ "ответку" не давали
Вчера, 22 декабря, неподалеку от поселка Водяное в Приазовье российские оккупанты с коллаборационистами снова били по позициям Вооруженных Сил Украины из артиллерии калибра 122 мм и гранатометов. Об этом пишет в утренней сводке штаб операции объединенных сил.
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Здесь же противник при помощи комплекса дистанционного минирования ПКМ-1 дополнительно "засеял" полосу между позициями сторон восемью минами ПОМ-2.
Несмотря на артиллерию у Водяного и то, что близ Пивденного с Луганским севернее боевики применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, штаб ООС уверяет – "обстрелы были неприцельными и не несли угрозы нашим воинам". Потому, добавили там, огня в ответ не было.
Всего за вчера зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня у трех населенных пунктов.
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Вдоль линии разграничения правоохранители и военные проверили за 22 декабря 4720 транспортных средств и 4755 человек: задержан подозреваемый в причастности к гибридной армии РФ.
С начала 23 декабря провокаций пока не зафиксировано.
- В декабре 2020-го гражданина Чехии на родине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы за участие в войне против Украины.
- 21 декабря оккупанты захватили в плен украинского военного и, по их традиции, уже снимают с ним пропагандистские ролики.
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