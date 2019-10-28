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Спецслужбы РФ провоцируют межэтнические конфликты в Украине - СБУ

Спецслужбы РФ провоцируют межэтнические конфликты в Украине - СБУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
28.10.2019, 15:59

Житель Полтавы признан виновным в попытках создать военизированные формирования

Предотвращена попытка российских спецслужб по разжиганию межэтнических конфликтов в Украине, сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, житель Полтавы по заданию и за деньги из России администрировал пять сообществ в одной из запрещенных социальных сетей, где размещал "материалы с призывами к молодежи, в том числе к несовершеннолетним, присоединяться к радикальным формированиям".

Участники этих групп должны были провоцировать представителей национальных меньшинств на конфликты.

Подозреваемый был задержан. По материалам, собранным СБУ, суд признал его виновным в совершении преступления, также к ответственности были привлечены другие лица, причастные к противоправной деятельности.

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сбу спецслужбы РФ
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