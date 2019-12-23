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Спикер ССО: На "мине Антоненко" могут быть мои отпечатки пальцев

Спикер ССО: На "мине Антоненко" могут быть мои отпечатки пальцев - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
23.12.2019, 17:06

По утверждению Алексея Никифорова, они вместе с подозреваемым в убийстве Шеремета деактивировали мину для фотосессии

На мине, которую, по утверждению следствия, нашли у музыканта и бойца Сил специального назначения Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, могут быть отпечатки пальцев спикера ССО подполковника Алексея Никифорова. Об этом Никифоров заявил во время заседания Киевского апелляционного суда.

Спикер ССО сообщил, что вместе с Антоненко деактивировал мину для съемки "красивой фотографии сержанта", которая была опубликована в соцсетях. Он предположил, что если это именно та мина, которая была изъята следствием, то на ней, скорее всего, присутствуют его отпечатки пальцев.

"Я готов отдать следствию свои руки", - заявил он.

Никифоров отметил, что Антоненко - лучший военнослужащий, который был у него за 27 лет.

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Алексей Никифоров мина Павел Шеремет андрей антоненко
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