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В мине Антоненко нашли то же вещество, которым взорвали Шеремета

В мине Антоненко нашли то же вещество, которым взорвали Шеремета - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
23.12.2019, 15:37

Антоненко отказался объяснять, откуда у него появилась мина и для какой цели была нужна

Мина, которую изъяли у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко (Riffmaster), оказалась выхолощенной противопехотной миной МОН-50. Об этом стало известно после экспертизы, передает отдел коммуникации Нацполиции.

По данным правоохранителей, в корпусе мины были остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто Шеремета.

Также в мине нашли смешанные биологические следы. Устанавливается их принадлежность.  

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мина Павел Шеремет гексоген riffmaster андрей антоненко
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