В мине Антоненко нашли то же вещество, которым взорвали Шеремета

Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Мина, которую изъяли у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко (Riffmaster), оказалась выхолощенной противопехотной миной МОН-50. Об этом стало известно после экспертизы, передает отдел коммуникации Нацполиции.

По данным правоохранителей, в корпусе мины были остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто Шеремета.

Также в мине нашли смешанные биологические следы. Устанавливается их принадлежность.

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