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Спортклуб Порошенко назвал "камеры в раздевалках" провокацией ГБР

Спортклуб Порошенко назвал "камеры в раздевалках" провокацией ГБР - Фото
5 элемент (Фото с сайта клуба)
24.12.2019, 13:32

В 5 элементе заявляют, что их главной ценностью является "несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни"

Заявление Госбюро расследований о якобы найденных скрытых камерах в раздевалках спортклуба 5 элемент, совладельцем которого является пятый президент Петр Порошенко, по мнению пресс-службы клуба, является "преступной провокацией и частью системной атаки на владельцев клубов". Об этом говорится в заявлении спортклуба. 

В 5 элементе считают, что "информационная, юридическая и финансовая атака на владельцев клуба" проводится "исключительно по политическим мотивам" некой "группой лиц".

"Мы всегда работали и будем работать в рамках правового поля Украины, на протяжении всех обысков, регулярно проводимых в последние полгода правоохранительными органами на территории клуба, мы предоставляли им полное содействие", - заявили в пресс-службе. 

  • 20 декабря сотрудники ГБР и СБУ обыскали спортивный клуб 5 элемент.
  • Обыски проходили в рамках досудебного расследования в производстве по сделке купли-продажи завода Кузница на Рыбальскома также по делу о возможном исчезновения носителей с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента.
  • По результатам обысков якобы были обнаружены линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба.
  • Также НАБУ обыскало редакцию телеканала Думская в Одессе, который принадлежит однопартийцу Порошенко. 
  • Обыски также проходили в офисе партии Порошенко. 
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5 элемент Петр Порошенко гбр скрытые камеры
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