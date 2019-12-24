Спортклуб Порошенко назвал "камеры в раздевалках" провокацией ГБР

5 элемент (Фото с сайта клуба)

Заявление Госбюро расследований о якобы найденных скрытых камерах в раздевалках спортклуба 5 элемент, совладельцем которого является пятый президент Петр Порошенко, по мнению пресс-службы клуба, является "преступной провокацией и частью системной атаки на владельцев клубов". Об этом говорится в заявлении спортклуба.

В 5 элементе считают, что "информационная, юридическая и финансовая атака на владельцев клуба" проводится "исключительно по политическим мотивам" некой "группой лиц".

"Мы всегда работали и будем работать в рамках правового поля Украины, на протяжении всех обысков, регулярно проводимых в последние полгода правоохранительными органами на территории клуба, мы предоставляли им полное содействие", - заявили в пресс-службе.