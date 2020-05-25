Спустя два месяца после атаки на главу Института рака напали на его заместителя

Анатолий Шудрак (фото — пресс-служба клиники Добробут)

Сегодня утром, 25 мая, в Киеве напали на заместителя главного врача по хирургической части в Национальном институте рака. Об инциденте сообщил в Facebook руководитель института онкохирург Андрей Безносенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, на Анатолия Шудрака набросились в 08:00 утра перед главным входом в здание.

"Нападение в точности напоминает нападение на меня: без слов, удары со спины, только в голову, не исключено, что с использованием кастета. <...> Что еще должно произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовали нападения на врачей?", - пишет Безносенко.

Смотрите видео: Прокуратура показала, как в Институте рака вымогают деньги

Он считает, что "и заказчили те же". Со слов главврача, комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, и атака на него, считает Безносенко, может быть связана именно с этим.