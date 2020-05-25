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Спустя два месяца после атаки на главу Института рака напали на его заместителя

Спустя два месяца после атаки на главу Института рака напали на его заместителя - Фото
Анатолий Шудрак (фото — пресс-служба клиники Добробут)
25.05.2020, 12:49

Пострадавший в сегодняшнем нападении Анатолий Шудрак в 2010-2015 годах был главным военным хирургом Минобороны и около года провел в зоне АТО

Сегодня утром, 25 мая, в Киеве напали на заместителя главного врача по хирургической части в Национальном институте рака. Об инциденте сообщил в Facebook руководитель института онкохирург Андрей Безносенко.

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По его словам, на Анатолия Шудрака набросились в 08:00 утра перед главным входом в здание.

"Нападение в точности напоминает нападение на меня: без слов, удары со спины, только в голову, не исключено, что с использованием кастета. <...> Что еще должно произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовали нападения на врачей?", - пишет Безносенко.

Смотрите видео: Прокуратура показала, как в Институте рака вымогают деньги

Он считает, что "и заказчили те же". Со слов главврача, комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, и атака на него, считает Безносенко, может быть связана именно с этим.

  • 12 сентября 2019-го журналистка Янина Соколова, которая лечилась в это институте, обвинила директора учреждения Елену Колесник в участии в коррупционных схемах. По ее словам, она "объявила войну" главврачу Безносенко, который не был частью схем.
  • Колесник в ответ назвала заявление Соколовой "клеветой", обвинив ту в непрофессионализме. 
  • 17 сентября прокуратура Киева сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения института и врачу-онкологу, которые, по версии следствия, причастны к вымогательству денег у онкобольных. Подозреваемых взяли под стражу, Колесник отстранили от должности.
  • 19 сентября на то время глава МОЗ Скалецкая распорядилась провести в институте аудит.
  • 12 марта 2020 года в Киеве напали на самого Безносенко.
Евгений Пилипенко
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Институт рака нападение преступность онкология андрей безносенко Анатолий Шудрак
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