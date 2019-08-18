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Стрельба на границе с Румынией: есть раненый

Стрельба на границе с Румынией: есть раненый - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
18.08.2019, 12:20

На границе с Румынией пограничники со стрельбой остановили автомобиль, есть раненый

В Черновицкой области сегодня ночью пограничники с применением огнестрельного оружия остановили автомобиль, который пытался прорваться через украино-румынскую границу, в результате ранения получил один человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Инцидент произошел около 03:00 ночи, автомобиль на скорости двигался в сторону госграницы по направлению населенного пункта Шепит.

На законное требование пограничников машина не остановилась. "Ослепив пограничников фарами, водитель направил автомобиль на пограничный наряд, создав явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей. Для прекращения противоправных действий военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако это также не остановило нарушителя", - отметили в пресс-службе.

После этого пограничники применили оружие в направлении колес автомобиля. В нескольких метрах машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину доставили в районную больницу.

По данному факту пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции, военную прокуратуру.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко для объективного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств, в том числе правомерности применения оружия, назначил служебное расследование.

  • 29 мая пограничники Мукачевского отряда задержали на пункте пропуска Дяковое грузовой автомобиль, в котором нелегально пытались пересечь границу двое граждан Бангладеш.
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госпогранслужба стрельба Румыния Сергей Дейнеко
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