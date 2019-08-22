Стрельба в Голосеево: двое подозреваемых арестованы - видео

Арест (фото - depositphotos.com)

Голосеевский райсуд Киева арестовал двух подозреваемых в стрельбе 20 августа возле метро Голосеевская, в результате которой госпитализировали троих представителей Муниципальной охраны. Об этом сообщает Hromadske.

Уточняется, что суд взял под стражу основателя охранной фирмы Варта 1 Сергея Лещенко по прозвищу "Леший" на два месяца, а также определил залог в размере 153 687 гривень. Ему инкриминируют часть 4 статьи 296 (хулиганство).

Лещенко написал заявление о признании его потерпевшим, ибо, как он утверждает, его тоже ранили.

Суд арештував двох фігурантів стрілянини біля метро Голосіївська у Києві. Один з них — засновник охоронної фірми «Варта 1» Сергій Лєщенко. Групу його людей ми помічали біля ДБР під час допиту Порошенка та на 94 окрузі Кононенка-Дубінського під час парламентських виборів pic.twitter.com/pr2ApdtYBu — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 22, 2019

Прокурор Андрей Панащук просил суд взять подозреваемого под стражу на два месяца без возможности внесения залога, подчеркивая риск побега задержанного, давления на свидетелей, потерпевших, сокрытие от следствия.

Суд также взял под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 153 687 гривень еще одного подозреваемого в стрельбе - Акбара Магниева.

20 августа ночью возле столичного метро Голосеевская произошел конфликт между сотрудниками Муниципальной охраны и представителями частной охранной фирмы. Два человека получили ранения, в том числе огнестрельные.

Журналисты программы Схемы выяснили, что местные власти некоторых регионов используют подчиненные им коммунальные охранные предприятия (так называемые муниципальные варты) в собственных или политических целях.

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