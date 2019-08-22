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Стрельба в Голосеево: двое подозреваемых арестованы - видео

Стрельба в Голосеево: двое подозреваемых арестованы - видео - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
22.08.2019, 23:33

Подозреваемые Лещенко и Магниев взяты под стражу на два месяца с возможностью внесения залога

Голосеевский райсуд Киева арестовал двух подозреваемых в стрельбе 20 августа возле метро Голосеевская, в результате которой госпитализировали троих представителей Муниципальной охраны. Об этом сообщает Hromadske.

Уточняется, что суд взял под стражу основателя охранной фирмы Варта 1 Сергея Лещенко по прозвищу "Леший" на два месяца, а также определил залог в размере 153 687 гривень. Ему инкриминируют часть 4 статьи 296 (хулиганство).

Лещенко написал заявление о признании его потерпевшим, ибо, как он утверждает, его тоже ранили.

Прокурор Андрей Панащук просил суд взять подозреваемого под стражу на два месяца без возможности внесения залога, подчеркивая риск побега задержанного, давления на свидетелей, потерпевших, сокрытие от следствия.

Суд также взял под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 153 687 гривень еще одного подозреваемого в стрельбе - Акбара Магниева.

  • 20 августа ночью возле столичного метро Голосеевская произошел конфликт между сотрудниками Муниципальной охраны и представителями частной охранной фирмы. Два человека получили ранения, в том числе огнестрельные.
  • Журналисты программы Схемы выяснили, что местные власти некоторых регионов используют подчиненные им коммунальные охранные предприятия (так называемые муниципальные варты) в собственных или политических целях.

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