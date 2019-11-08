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Суд избрал меру пресечения мужчине за стрельбу по соседям: фото

Суд избрал меру пресечения мужчине за стрельбу по соседям: фото - Фото
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08.11.2019, 21:22

Инцидент произошел в четверг в Святошинском районе столицы

Святошинский районный суд Киева постановил взять под стражу мужчину, подозреваемого в стрельбе по соседям. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сам инцидент произошел в многоэтажке по улице Чаадаева вечером 6 ноября. Как сообщают в прокуратуре, во время конфликта с членами ОСМД 48-летний житель одной из квартир открыл стрельбу и ранил соседа. Стрелял он из охотничьего карабина.

Ему сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство. Прокурор просил арестовать подозреваемого, с чем суд согласился. Срок безальтернативного ареста - 60 суток.

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стрельба киев соседи арест
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