Суд избрал меру пресечения мужчине за стрельбу по соседям: фото

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Святошинский районный суд Киева постановил взять под стражу мужчину, подозреваемого в стрельбе по соседям. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сам инцидент произошел в многоэтажке по улице Чаадаева вечером 6 ноября. Как сообщают в прокуратуре, во время конфликта с членами ОСМД 48-летний житель одной из квартир открыл стрельбу и ранил соседа. Стрелял он из охотничьего карабина.

Ему сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство. Прокурор просил арестовать подозреваемого, с чем суд согласился. Срок безальтернативного ареста - 60 суток.

На днях в Днепре студент выстрелил в голову первокурснице и ранил себя.

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