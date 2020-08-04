Суд не смог арестовать захватчика банка: он заявил, что не понимает по-украински

Судья отказала в переводе подозрения на русский язык, потому что Каримов еще в 2013 году получил вид на жительство в Украине

Печерский райсуд Киева не смог избрать меру пресечения гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который вчера захватил отделение банка в центре столицы, так как он заявил отвод судье, отказавшей ему в переводе текста подозрения на русский язык. Об этом журналистам сообщил прокурор Александр Жила, сообщает УНИАН.

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По его словам, суд даже не приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит отправить Каримова в СИЗО без альтернативы залога. Адвокат подозреваемого заявила отвод судье, отказавшей в переводе текста подозрения на русский язык.

Как рассказал прокурор, судья мотивировала свой отказ тем, что Каримов еще в 2013 году получил вид на жительство в Украине на 10 лет, поэтому должен понимать украинский язык, поскольку это обязательное условие для получения такого документа.

Жила сообщил, что судебное заседание по этому делу продолжится завтра.

3 августа в отделение банка в бизнес-центре Леонардо в Шевченковском районе зашел мужчина, сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. Он отпустил всех, кроме руководителя отделения, которая осталась "по собственному решению".

Захватчиком оказался 30-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Полиция вела с ним переговоры с предложения сдаться. Захватчик требовал выхода в прямой эфир. Получив такую возможность, он потребовал "арестовать всех президентов", а также "ввести по всей планете военное положение". Также он заявлял о недовольстве положением дел в Украине.

Позже злоумышленника задержали сотрудники СБУ, взрывчатки у него при себе не было

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258 (Теракт) УК.

Вадим Ребрина

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