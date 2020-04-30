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Суд вынес приговор двум россиянам за попытку покушения на украинского разведчика

Суд вынес приговор двум россиянам за попытку покушения на украинского разведчика - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
30.04.2020, 17:37

В 2019 г двое россиян пытались заложить взрывчатку под машину сотрудника разведки, но мина сдетонировала в момент установки

Суд в Киеве приговорил двух граждан России к семи и восьми годам тюремного заключения за попытку в апреле 2019 г заложить взрывчатку под автомобиль сотрудника украинской разведки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Россияне признаны виновными в покушении на совершение теракта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 УК). Им назначено наказание в виде семи и восьми лет лишения свободы.

Подозреваемый вместе с напарником пытались заложить взрывное устройство под припаркованный автомобиль украинского разведчика на столичных Теремках, но механизм взорвался в момент установки. Подрывник лишился части руки и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

Во время многомесячной подготовки к теракту осужденные использовали поддельные паспорта и водительские удостоверения граждан Кыргызской Республики.

Расследование дела вели следователи ГУ СБУ в Киеве.

  • В ночь на 4 апреля 2019 г в Голосеевском районе Киева взорвался припаркованный возле одного из торговых центров автомобиль. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежал сотруднику ГУР. 
  • Камеры видеонаблюдения засняли момент установки взрывчатки и ее преждевременную ее детонацию.

Вадим Ребрина
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