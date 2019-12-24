Суд выпустил из СИЗО американца, воевавшего в Правом секторе

Крейг Ленг (скриншот с видео)

Винницкий апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест американцу Крейгу Ленгу, который воевал на Донбассе против боевиков. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Дмитрий Моргун.

Ленг приехал в Украину в 2015 году и присоединился к Правому сектору на Донбассе в качестве добровольца. Позже, в 2016 г, он подписал контракт с ВСУ, однако через несколько месяцев расторг его.

В США Ленга подозревают в убийстве супружеской пары, которым он якобы пообещал продать несколько единиц оружия. Это случилось уже в 2018 году. Американские правоохранители считают, что Ленг и его приятель совершили убийство с целью грабежа. У жертв с собой было три тысячи долларов.

Адвокат американца считает, что в США его подзащитному может грозить смертная казнь.