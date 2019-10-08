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Украина может выдать США добровольца из Правого сектора

Украина может выдать США добровольца из Правого сектора - Фото
Крейг Ленг (фото - radiosvoboda.org)
08.10.2019, 19:23

Американца на родине обвиняют в двойном убийстве

В Виннице апелляционный суд арестовал на 60 дней воевавшего против боевиков в Донбассе гражданина США Крейга Ленга, которого Соединенные Штаты объявили в международный розыск по обвинению в двойном убийстве. Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд отменил решение предыдущей инстанции, по которому американец находился под домашним арестом.

Адвокат Ленга Дмитрий Моргун назвал решение суда несправедливым. По словам юриста, его подзащитный выполнял все требования суда первой инстанции относительно домашнего ареста.

По информации издания, Ленг приехал в Украину в 2015 году и присоединился к Правому сектору в Донбассе в качестве добровольца. Позже, в 2016 г, он подписал контракт с ВСУ, однако через несколько месяцев расторг его.

В США Ленга подозревают в убийстве супружеской пары, которым он якобы пообещал продать несколько единиц оружия. Это случилось уже в 2018 году. Американские правоохранители считают, что Ленг и его приятель совершили убийство с целью грабежа. У жертв с собой было три тысячи долларов.

Адвокат американца считает, что в США его подзащитному может грозить смертная казнь.

В сентябре 2018 года Генпрокуратура выдала РФ гражданина России Тимура Тумгоева по запросу "компетентных органов РФ". Командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский заявил, что Тумгоев воевал в Донбассе в составе указанного батальона.

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США правый сектор доброволец Крейг Ленг
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