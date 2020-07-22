Теракт в Луцке. О подозрении сообщили харьковчанину, который общался с Кривошем

Прокуратура в суде ходатайствовать о заключении задержанного в Харькове подозреваемого под стражу

В Харькове сообщили о подозрении задержанному, который имел контакты с Максимом Кривошем, которого подозревают в захвате заложников в Луцке. Об этом заявил представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Укринформ.

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Отмечается, что ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК).

По словам Чубенко, задержанный находится в Харьковском СИЗО.

Сообщается, что досудебное расследование установило, что 21 июля подозреваемый получил почтовое отправление от Кривоша.

"По словам харьковчанина, он получил монеты. Сейчас эта информация проверяется", - добавил Чубенко.

Кроме того, правоохранители заявляют, что 20 июля Кривош звонил подозреваемому в Харьков.

Чубенко сообщил, что задержанный в Харькове имел и другие контакты с Кривошем. Прокуратура в суде ходатайствовать о заключении его под стражу. Ожидается, что меру пресечения будут выбирать 23 июля.

Ранее сегодня начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Чиж сообщил о задержании харьковчанина , который хранил дома оружие и боеприпасы. В 2014-2015 годах этот человек был волонтером в зоне АТО.

, который хранил дома оружие и боеприпасы. В 2014-2015 годах этот человек был волонтером в зоне АТО. 21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. LIGA.net вела подробную хронику событий.

Наталия Медведева

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