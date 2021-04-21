Титушек, которые хотели дестабилизировать Харьков, отпустили после профилактической беседы

"Титушек пророссийской партии", которых сегодня задержала СБУ на въезде в Харьков по подозрению в намерении дестабилизировать ситуацию, отпустили после проведения профилактической беседы. Об этом сообщает харьковская полиция.

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В СБУ сегодня сообщили, что на подъездах к Харькову со стороны Донецка, Днепра и Полтавы задержали "автобусы с титушками". Они "хотели дестабилизировать ситуацию и создать картинку для росСМИ". В СБУ заявили, что мужчины направлялись в Харьков "по заказу одной из пророссийских политических сил для организации протестов, провокаций и массовых противоправных действий во время сессии Харьковского горсовета".

Харьковские паблики с соцсетях писали, что задержанные – члены организации Патриоты за жизнь" пророссийской партии ОПЗЖ.

В полиции сообщили, что 53 человека были доставлены в отделения полиции для установления цели их приезда.

Полицейские выяснили, что 19 мужчин являются жителями города Днепра, 18 — жителями Полтавы и области, еще 19 — жители Луганской области. Все в возрасте от 21 до 50 лет.

Во время их личного досмотра полицейские изъяли у 38-летнего полтавчанина телескопическую дубинку и нож с надписью "Гербер". По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

"У всех граждан при осмотре запрещенные к обороту предметы и вещи не обнаружены. Данных об их причастности к преступной деятельности работники полиции во время проверки не установили. Полицейские провели с ними профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений, после чего они были отпущены", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина

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