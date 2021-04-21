UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Титушек, которые хотели дестабилизировать Харьков, отпустили после профилактической беседы

21.04.2021, 21:56
Титушек, которые хотели дестабилизировать Харьков, отпустили после профилактической беседы - Фото
Фото - полиция

"Титушек пророссийской партии", которых сегодня задержала СБУ на въезде в Харьков по подозрению в намерении дестабилизировать ситуацию, отпустили после проведения профилактической беседы. Об этом сообщает харьковская полиция.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В СБУ сегодня сообщили, что на подъездах к Харькову со стороны Донецка, Днепра и Полтавы задержали "автобусы с титушками". Они "хотели дестабилизировать ситуацию и создать картинку для росСМИ". В СБУ заявили, что мужчины направлялись в Харьков "по заказу одной из пророссийских политических сил для организации протестов, провокаций и массовых противоправных действий во время сессии Харьковского горсовета".

Харьковские паблики с соцсетях писали, что задержанные – члены организации Патриоты за жизнь" пророссийской партии ОПЗЖ.

В полиции сообщили, что 53 человека были доставлены в отделения полиции для установления цели их приезда.

Полицейские выяснили, что 19 мужчин являются жителями города Днепра, 18 — жителями Полтавы и области, еще 19 — жители Луганской области. Все в возрасте от 21 до 50 лет.

Во время их личного досмотра полицейские изъяли у 38-летнего полтавчанина телескопическую дубинку и нож с надписью "Гербер". По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

"У всех граждан при осмотре запрещенные к обороту предметы и вещи не обнаружены. Данных об их причастности к преступной деятельности работники полиции во время проверки не установили. Полицейские провели с ними профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений, после чего они были отпущены", – говорится в сообщении.

Читайте также: Разбор | Кулаки Кремля. Как устроена частная армия Виктора Медведчука

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полиция сбу титушки Харьков
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 