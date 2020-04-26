Тушение пожара в Чернобыльской зоне. Зеленский вручил награды спасателям: фото

Сегодня, 26 апреля, 22 спасателя, которые ликвидируют пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области, получили награды – ордена "За мужество", "Даниила Галицкого" и медали "За безупречную службу", "За труд и доблесть". Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Государственные награды вручили президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Мы вам благодарны за ваш великий труд. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашей работы. Вы для нас - герои", - сказал глава государства.
Премьер-министр также поблагодарил спасателей за их подвиг.
"Символично в 34-ю годовщину Чернобыльской катастрофы отмечать героев-спасателей. Сегодня, как и тогда, именно они первыми идут в бой против опасности", - сказал глава МВД Аваков.
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