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Тушение пожара в Чернобыльской зоне. Зеленский вручил награды спасателям: фото

Тушение пожара в Чернобыльской зоне. Зеленский вручил награды спасателям: фото - Фото
Вручение наград спасателям (Фото: пресс-служба МВД)
26.04.2020, 16:27

Президент Владимир Зеленский вручил спасателям награды за тушение пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области

Сегодня, 26 апреля, 22 спасателя, которые ликвидируют пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области, получили награды – ордена "За мужество", "Даниила Галицкого" и медали "За безупречную службу", "За труд и доблесть". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Государственные награды вручили президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Вручение наград спасателям (Фото: пресс-служба МВД)

"Мы вам благодарны за ваш великий труд. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашей работы. Вы для нас - герои", - сказал глава государства.

Вручение наград спасателям (Фото: пресс-служба МВД)

Премьер-министр также поблагодарил спасателей за их подвиг.

"Символично в 34-ю годовщину Чернобыльской катастрофы отмечать героев-спасателей. Сегодня, как и тогда, именно они первыми идут в бой против опасности", - сказал глава МВД Аваков.

  • 5 апреля в зоне ЧАЭС возникли лесные пожары. 
  • К 18 апреля спасатели тушили пожары на территории пяти лесничеств в Чернобыльской зоне. Тление травы и деревьев продолжают гасить до сих пор.

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Наталия Медведева
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