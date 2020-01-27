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Убийство журналиста Сергиенко. Обвинение по делу передали в суд

Убийство журналиста Сергиенко. Обвинение по делу передали в суд - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
27.01.2020, 22:08

Василий Сергиенко был похищен и убит 4 апреля 2014 года

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт по делу против одного из подозреваемых в похищении и убийстве в 2014 году журналиста и участника Евромайдана Василия Сергиенко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Офис генерального прокурора 24 января 2020 направил в суд обвинительный акт в отношении лица по факту незаконного проникновения 4 апреля 2014 года на территорию домовладения журналиста и участника Самообороны евромайдан Черкасской области В. Сергиенко в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области, откуда журналиста похитили и в дальнейшем в этот же день жестоко убили", - говорится в сообщении.

Кроме того, указанному гражданину и еще одному лицу инкриминируется участие в преступной организации, которая действовала в период с ноября 2013-го по июль 2015 года на территории Киевской и Черкасской областей.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве завершал Центральный аппарат Госбюро расследований.

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василий сергиенко евромайдан
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