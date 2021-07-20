Убийство Сармата. Стрелок получил 11 лет тюрьмы, остальных оправдали

Суд вынес всего один обвинительный приговор в деле об убийстве ветерана АТО Сармата (Виталия Олешко). Стрелок получил 11 лет тюрьмы, передает пресс-служба Бердянского суда.

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Сообщается, что "гражданин М." (Артем Матюшин, – ред.) решением суда от 19 июля признан виновным по статье об умышленном убийстве и приговорен к 11 годам лишения свободы.

В суде напомнили, что 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области один из обвиняемых из самодельного ружья дважды выстрелил в потерпевшего (Виталия Олешко, – ред.) – в голову и в заднюю часть туловища. От полученных ранений Сармат скончался. При этом убийство было спланированным, и по делу проходила группа подозреваемых.

Как сообщает Громадське из зала суда, в то же время суд оправдал других фигурантов (Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка, Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана и Дениса Зеленкина) – якобы недостаточно доказательств. Часть из них проходила по делу как организаторы убийства, часть – как соучастники.

Матюшин также должен уплатить 700 000 грн морального ущерба и выплачивать дочери Сармата по 1241 грн ежемесячно до ее совершеннолетия. Суд засчитал Матюшину в срок приговора время отбывания под стражей с 2018 года.

Помимо Матюшина, обвинительный приговор вынесли только Виктору Власюку, которого следствие называло организатором убийства. Однако он получил три года и один месяц тюрьмы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов. По "закону Савченко", он может оказаться на свободе уже через год.

Добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко застрелили в Бердянске 31 июля 2018 года во дворе собственного дома на глазах у жены.

Среди подозреваемых в организации и совершении убийства изначально называли семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк – вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломаку, Максим Владимиренков – вероятные исполнители.

В полиции утверждали, что заказчиков убийства могло быть двое.

В августе 2019-го ГБР обвинило полицию в бездействии по делу Сармата, а также заявило, что правоохранители могли знать о подготовке убийства Олешко.

Оксана Житнюк

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