UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Убийство Сармата. Стрелок получил 11 лет тюрьмы, остальных оправдали

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 16:04
Убийство Сармата. Стрелок получил 11 лет тюрьмы, остальных оправдали - Фото
Виталий Олешко (фото - Вячеслав Аброськин / Facebook)

Суд вынес всего один обвинительный приговор в деле об убийстве ветерана АТО Сармата (Виталия Олешко). Стрелок получил 11 лет тюрьмы, передает пресс-служба Бердянского суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что "гражданин М." (Артем Матюшин, – ред.) решением суда от 19 июля признан виновным по статье об умышленном убийстве и приговорен к 11 годам лишения свободы.

В суде напомнили, что 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области один из обвиняемых из самодельного ружья дважды выстрелил в потерпевшего (Виталия Олешко, – ред.) – в голову и в заднюю часть туловища. От полученных ранений Сармат скончался. При этом убийство было спланированным, и по делу проходила группа подозреваемых.

Как сообщает Громадське из зала суда, в то же время суд оправдал других фигурантов (Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка, Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана и Дениса Зеленкина) – якобы недостаточно доказательств. Часть из них проходила по делу как организаторы убийства, часть – как соучастники.

Матюшин также должен уплатить 700 000 грн морального ущерба и выплачивать дочери Сармата по 1241 грн ежемесячно до ее совершеннолетия. Суд засчитал Матюшину в срок приговора время отбывания под стражей с 2018 года.

Помимо Матюшина, обвинительный приговор вынесли только Виктору Власюку, которого следствие называло организатором убийства. Однако он получил три года и один месяц тюрьмы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов. По "закону Савченко", он может оказаться на свободе уже через год.

  • Добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко застрелили в Бердянске 31 июля 2018 года во дворе собственного дома на глазах у жены.
  • Среди подозреваемых в организации и совершении убийства изначально называли семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк – вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломаку, Максим Владимиренков – вероятные исполнители.
  • В полиции утверждали, что заказчиков убийства могло быть двое.
  • В августе 2019-го ГБР обвинило полицию в бездействии по делу Сармата, а также заявило, что правоохранители могли знать о подготовке убийства Олешко.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ветеран АТО убийство виталий олешко сармат артем матюшин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 