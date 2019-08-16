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Убийство "Сармата". ГБР открыло дело против полицейских

Убийство "Сармата". ГБР открыло дело против полицейских - Фото
Виталий Олешко (фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
16.08.2019, 14:18

Производство зарегистрировали по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением, заявила Ольга Варченко

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении полицейских в рамках расследования убийства участника боевых действий Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Об этом сообщила первый замглавы ГБР Ольга Варченко.

Дело, по словам Варченко, касается возможно незаконных действий полицейских, которые могли знать о подготовке убийства Олешко. Они, считают в ГБР, могли скрыть этот факт и не предупредить его.

"Производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением", - уточнила Варченко.

  • "Сармата" застрелили в Бердянске 31 июля 2018 года из ружья во дворе собственного дома.
  • Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиринков - вероятные исполнители.
  • В полиции утверждают, что заказчиков убийства могло быть двое.

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