Убийство "Сармата". ГБР открыло дело против полицейских

Виталий Олешко (фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении полицейских в рамках расследования убийства участника боевых действий Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Об этом сообщила первый замглавы ГБР Ольга Варченко.

Дело, по словам Варченко, касается возможно незаконных действий полицейских, которые могли знать о подготовке убийства Олешко. Они, считают в ГБР, могли скрыть этот факт и не предупредить его.

"Производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением", - уточнила Варченко.

"Сармата" застрелили в Бердянске 31 июля 2018 года из ружья во дворе собственного дома.

Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиринков - вероятные исполнители.

В полиции утверждают, что заказчиков убийства могло быть двое.

Читайте также: Убийство "Сармата": названа дата первого заседания суда