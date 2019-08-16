Убийство "Сармата". ГБР открыло дело против полицейских

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении полицейских в рамках расследования убийства участника боевых действий Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Об этом сообщила первый замглавы ГБР Ольга Варченко.
Дело, по словам Варченко, касается возможно незаконных действий полицейских, которые могли знать о подготовке убийства Олешко. Они, считают в ГБР, могли скрыть этот факт и не предупредить его.
"Производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением", - уточнила Варченко.
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