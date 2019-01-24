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24.01.2019, 16:59

Убийство сотрудника УГО в Киеве: боксера взяли под стражу - фото

Убийство сотрудника УГО в Киеве: боксера взяли под стражу - фото - Фото
Фото: facebook.com/Максимец

Подозреваемый будет под стражей до 2 марта 2019 года

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Боксера Петра Очеретяного, который во время конфликта в Киеве нанес смертельную травму сотруднику управления государственной охраны Василию Хмелюку, сегодня взяли под стражу. Такое  решение принял Киевский апелляционный суд, сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Киевской местной прокуратуры N6, отменил постановление Печерского райсуда столицы и избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметила Максимец.

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Фото: facebook.com/Максимец

В пресс-службе суда уточнили, что после оглашения решения суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале судебного заседания до 2 марта до 2 марта 2019 года включительно.

Очеретяный подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 ( умышленное убийство) Уголовного кодекса.

2 января 2019 года на улице Саперное поле в Киеве в ходе конфликта с боксером-тяжеловесом Петром Очеретяным, который выгуливал собак, погиб 26-летний сотрудник УГО Василий Хмелюк. Он сначала скрылся с места трагедии, однако на следующий день явился в Печерское управление полиции в сопровождении адвоката. Вскоре в сети появилось видео инцидента.

10 января суд отпустил под залог в размере 600 тыс грн Очеретяного.

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Теги: Надежда Максимец, прокуратура, петр очеретяный, василий хмелюк
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