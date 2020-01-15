Убийство в Каховке. Полицейский пытался запутать следствие - ГБР

Пистолет (фото - pixabay.com)

Следователи ГБР выяснили роль сотрудника полиции в инциденте, когда в его присутствии его товарищ убил местного жителя в Каховке Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Старшему инспектору по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции сообщили о подозрении сокрытии особо тяжкого преступления – убийства (ч. 1 ст. 396 УК).

Следствием установлено, что полицейский исказил обстоятельства убийства 26-летнего мужчины в Каховке 1 января.

"С участием полицейского были искусственно созданы условия самообороны и скрыты обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ. Для этого полицейский совершил выстрелы в сторону товарища из оружия, принадлежавшего потерпевшему, который к тому времени уже находился без сознания из-за получения огнестрельных ранений", - рассказали в ГБР.

Там отметили, что из-за действий подозреваемого следователи рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты.