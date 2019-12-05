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Убийство ювелира в Киеве. Полиция завершила расследование, детали

Убийство ювелира в Киеве. Полиция завершила расследование, детали - Фото
Ювелира Сергея Киселева застрелили в собственном Мерседесе (фото - facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
05.12.2019, 13:49

По данным прокуратуры, подозреваемые сейчас находятся под стражей

Правоохранители завершили расследование по факту разбойного нападения и убийства столичного ювелира Сергея Киселева, которое произошло в марте 2019 года в Киеве. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Киева.

В прокуратуре уточнили, что завершено расследование в отношении трех лиц (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ч . 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ст. 257 Уголовного кодекса).

Следствие установило, что участники преступной группы тщательно готовились к нападению, принимали меры конспирации, проводили визуальное наблюдение за предпринимателем, изучали образ его жизни и маршруты передвижения.

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По данным оперативников, они подстерегли потерпевшего возле жилого дома на улице Флоренции.

Один из них сел в автомобиль предпринимателя и под угрозой пистолета требовал отдать драгоценности. Когда пострадавший начал сопротивляться, его застрелили. С места совершения преступления подозреваемые скрылись, не получив выгоду.

В прокуратуре добавили, что после этого, они решили совершить преступление против родственников предпринимателя.

13 апреля во время подготовки к этому преступлению их задержали правоохранители.

"Один из задержанных оказался бывшим сотрудником Нацполиции, еще один - действующим сотрудником СБУ", - подчеркнули в пресс-службе.

Во время обысков по месту жительства задержанных были изъяты пистолет, глушитель к нему, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации, собраны доказательства причастности указанных лиц к совершению в 2017-2018 годах серии разбойных нападений на граждан с применением огнестрельного оружия.

Подозреваемые сейчас находятся под стражей.

  • 5 марта Киселева застрелили в салоне его автомобиля. Бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе пояснил, что убитый не проходил свидетелем непосредственно в деле "бриллиантовых прокуроров", он был владельцем тех самых бриллиантов, которые в 2015 году нашли при обыске у бывшего зампрокурора Киевской области Александра Корнийца.
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убийство прокуратура ювелир Сергей Кисилев
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