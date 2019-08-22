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Украина получила 2000 турецких пистолетов-пулеметов MP-5: фото

Украина получила 2000 турецких пистолетов-пулеметов MP-5: фото - Фото
Пистолеты-пулеметы МР-5 (Фото: пресс-служба МКЕК)
22.08.2019, 16:41

Еще две тысячи единиц будут поставлены ​​в ближайшее время

В Украину поставили две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5, произведенных в Турции. Получение еще две тысячи единиц ожидается ​​в ближайшее время. Об этом сообщил директор турецкого завода при Институте машиностроения и химической промышленности (MKEK) Али Гюмюш, передает Анадолу.

"Мы обеспечиваем MP-5 отечественных заказчиков, а также отправляем их за границу. Мы направили в Украину 2000 единиц. Можно сказать - за короткий срок как для заграничных поставок. 2000 единиц еще отправим", - сказал Гюмюш.

По его словам, завод за прошедшие семь с половиной месяцев произвел 45 000 единиц стрелкового оружия, в том числе 33 000 винтовок MPT-55, 4500 винтовок MPT-76 и 7500 пистолетов-пулеметов MP-5.

Предприятие планирует в ближайшее время наладить экспорт штурмовых винтовок MPT-55 и MPT-76 и серийное производство снайперских винтовок JMK BORA-12.

MKEK производит пистолеты-пулеметы MP-5 с 1984 года по лицензии немецкой Heckler & Koch.

  • MP-5 - это 9 мм пистолет-пулемет, который имеют на вооружении преимущественно отряды сил специальных операций и полиции в более чем 50 странах мира. Лицензионное производство MP-5 осуществляется в 15 странах мира.
  • 29 июля экс-посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что украинская сторона отрабатывает контракт на закупку крупной партии летального оружия в США, который может быть реализован уже в нынешнем году. 

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