Украинские двигатели хотят устанавливать на турецкую военную технику – Офис президента
Делегация Минобороны посетила турецкие предприятия оборонной промышленности
Во время визита президента Владимира Зеленского в Турцию стороны обсудили возможность установки двигателей украинского производства на турецкую военную технику. Об этом сообщили в Офисе президента.
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В ОП рассказали о визите делегации Министерства обороны на несколько турецких предприятий оборонной промышленности, в частности, на производственную базу компании Baykar Savunma, которая производит беспилотные авиационные системы.
"Обсудили перспективные двусторонние проекты между Украиной и Турцией в области оборонной промышленности, в частности, возможность установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военной техники", – отметили у Зеленского.
- Зеленский посетил Турцию с рабочим визитом.
- Он заявил, что Украина заинтересована в создании совместного с Турцией предприятия по производству военных дронов.
- Турция приветствовала сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной.
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