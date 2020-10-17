Украинские двигатели хотят устанавливать на турецкую военную технику – Офис президента

Делегация Минобороны посетила турецкие предприятия оборонной промышленности

Во время визита президента Владимира Зеленского в Турцию стороны обсудили возможность установки двигателей украинского производства на турецкую военную технику. Об этом сообщили в Офисе президента.

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В ОП рассказали о визите делегации Министерства обороны на несколько турецких предприятий оборонной промышленности, в частности, на производственную базу компании Baykar Savunma, которая производит беспилотные авиационные системы.

"Обсудили перспективные двусторонние проекты между Украиной и Турцией в области оборонной промышленности, в частности, возможность установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военной техники", – отметили у Зеленского.

Зеленский посетил Турцию с рабочим визитом.

Он заявил, что Украина заинтересована в создании совместного с Турцией предприятия по производству военных дронов.

Турция приветствовала сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной.

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Наталия Медведева

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