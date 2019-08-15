В Черкасской области из-за ДТП напали на полицейского: фото

Нападение на полицейского под Черкассами (Фото: Нацполиция)

В Черкасской области во время оформления дорожной аварии напали на полицейского. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции региона.

Инцидент произошел неподалеку от Золотоноши. Там столкнулись грузовик с легковушкой, из-за чего и быв вызван наряд полиции.

"Во время оформления дорожно-транспортного происшествия, водитель легковушки подошел к служебному авто, в котором сидел работник полиции, открыл дверь и ничего не объясняя, совершил удар кулаком в лицо полицейскому", - рассказали в ведомстве.

Подозреваемого задержали на месте происшествия, свои действия он не объясняет. Ему инкриминируют статью об угрозах или насилии в отношении правоохранителя. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

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