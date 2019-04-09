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09.04.2019, 11:57

В Донбассе подорвалась группа саперов: фото

В Донбассе подорвалась группа саперов: фото - Фото
Автомобиль разминирования (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Взрыв неизвестного предмета произошел при разминировании в серой зоне сегодня в 10:30

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Сегодня, 9 апреля около 10:30, во время разминирования местности вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс в серой зоне около поселка Зайцево произошел взрыв неизвестного предмета: погиб сапер, двое его коллег ранены. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В результате взрыва погиб старший сапер отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда, старшина службы гражданской защиты Олег Бойцов", - отметили в пресс-службе.

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Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

По данным ГСЧС, ранения получили еще два человека: старший лейтенант службы гражданской защиты Дмитрий Слепкань и старший сержант Евгений Безкоровайный.

Проводятся мероприятия по эвакуации пиротехников из серой зоны. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

2 апреля 2018 года сообщалось, что с начала антитеррористической операции в Донбассе в результате подрывов погибли более 2,5 тысяч человек.

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Теги: Донбасс, взрыв, ГСЧС, разминирование, саперы
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