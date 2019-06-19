В Донбассе погиб украинский военный

Фото: пресс-центр штаба АТО

За минувшие сутки один украинский военный погиб, четверо ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Двое бойцов получили боевые травмы. Террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Потери боевиков уточняются.

17 июня в Донбассе скончался командир разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона (Зелёный Под) Павел Тихонов с позывным "151".

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