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19.06.2019, 07:20

В Донбассе погиб украинский военный

В Донбассе погиб украинский военный - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО

По данным штаба ООС, четверо военных ранены, двое получили боевые травмы

За минувшие сутки один украинский военный погиб, четверо ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Двое бойцов получили боевые травмы. Террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Потери боевиков уточняются.

17 июня в Донбассе скончался командир разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона (Зелёный Под) Павел Тихонов с позывным "151". 

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе. Все самое главное - в одной ленте.

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Теги: война, Донбасс, потери, военный, сводка оос
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