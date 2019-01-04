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04.01.2019, 16:26

В Донбассе задержали 8 подозреваемых в сотрудничестве с боевиками

В Донбассе задержали 8 подозреваемых в сотрудничестве с боевиками - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Задержанные числятся в базе данных Главного управления Национальной полиции в Донецкой области

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3 января в Донецкой области правоохранители задержали 8 граждан, которые подозреваются в сотрудничестве с боевиками. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

"Так за прошедшие сутки представителями правоохранительных органов из состава Объединенных сил выявлены 17 административных правонарушений и задержаны 8 граждан, которые согласно базе данных Главного управления Национальной полиции в Донецкой области подозреваются в сотрудничестве с НВФ", - сказано в сообщении.

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Также сегодня СБУ сообщила о задержании на линии разграничения в Донбассе пулеметчика террористов, которого тренировали кадровые военные РФ.

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Теги: боевики, Донбасс, сепаратизм, база данных, нвф
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