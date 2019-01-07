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07.01.2019, 21:23

В Донецке боевики задержали своего "спонсора" и его семью

В Донецке боевики задержали своего "спонсора" и его семью - Фото
Дмитрий Автономов (фото - скриншот видео)

Дмитрия Автономова задержали без предъявления обвинений 28 декабря

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В оккупированном Донецке задержан предпринимать Дмитрий Автономов, его родственники и соратники. Об этом сообщает Новости Донецка со ссылкой на сайты террористов.

Отмечается, что Автономова задержали без предъявления обвинений 28 декабря. Кроме того, были задержаны ближайшие родственники Автономова, а также около 10 руководителей предприятий, где он является соучредителем.

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Сообщается, что соратники Автономова связывают его задержание с попытками "отжать" прибыльные предприятия, воспользовавшись сменой власти в террористической организации "ДНР".

Автономов известен поддержкой "русской весны" в Донецке: он снабжал продуктами питания и топливом боевиков, спонсировал установку памятников в их честь и другие "общественные инициативы" террористов "ДНР", когда при власти был теперь уничтоженный главарь Александр Захарченко.

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Теги: боевики, днр, Донецк, Дмитрий Автономов
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