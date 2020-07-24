В Харькове арестовали возможного сообщника луцкого террориста

По данным следствия, подозреваемый отправлял посылку Максиму Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников

В Харькове суд отправил под стражу в СИЗО Дмитрия Михайленко, возможного сообщника Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с заложниками в Луцке. У него есть возможность выйти под залог в 175 000 грн. Об этом сообщает корреспондент агентства Интерфакс-Украина.

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Мера пресечения действует до 18 сентября. Михайленко в суде заявил, что намерен внести залог.

По данным следствия, подозреваемый отправлял посылку Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников. Также граната, изъятая у Кривоша, по данным следствия, аналогична изъятым при обыске у Михайленко.

Вместе с тем его адвокат Михайленко отметил, что в посылке были три старинные коллекционные монеты, а не оружие.

Сам Михайленко отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признает себя виновным в незаконном хранении. Он также заявил, что не является пособником "луцкого террориста".

22 июля в Харькове сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием задержанному, который имел контакты с Кривошем.

В полиции заявили, что он торговал оружием. По их данным, в 2014-2015 годах Михайленко был волонтером в зоне антитеррористической операции и оттуда якобы привез оружие, которое нашли в его доме.

Вадим Ребрина

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