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В Харькове будут судить 16-летнего водителя за смертельное ДТП

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 15:05
В Харькове будут судить 16-летнего водителя за смертельное ДТП - Фото
ДТП в Харькове на Одесской (фото 4 - Харьков LIVE, Telegram)

В суд направлено обвинение против 16-летнего водителя за смертельное ДТП в Харькове и ложные факты о совершении преступления. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Вечером 26 октября в Харькове на пересечении Одесской и проспекта Гагарина произошло ДТП. Автомобиль Infiniti выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Погиб 58-летний водитель Chevrolet, были госпитализированы трое пассажиров Infiniti: 16-летняя девушка и двое 19-летних мужчин.

По данным следствия, за рулем Infiniti находился 16-летний водитель, который ехал на красный сигнал светофора.

Расследование установило, что автомобиль Infiniti в момент ДТП был в исправном состоянии – специалисты проверили тормозную и рулевую системы.

Скриншот Telegram

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Яна Катасонова
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