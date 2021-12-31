В Харькове будут судить 16-летнего водителя за смертельное ДТП
В суд направлено обвинение против 16-летнего водителя за смертельное ДТП в Харькове и ложные факты о совершении преступления. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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Вечером 26 октября в Харькове на пересечении Одесской и проспекта Гагарина произошло ДТП. Автомобиль Infiniti выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Погиб 58-летний водитель Chevrolet, были госпитализированы трое пассажиров Infiniti: 16-летняя девушка и двое 19-летних мужчин.
По данным следствия, за рулем Infiniti находился 16-летний водитель, который ехал на красный сигнал светофора.
Расследование установило, что автомобиль Infiniti в момент ДТП был в исправном состоянии – специалисты проверили тормозную и рулевую системы.
- 28 октября 2021 года водителя Infiniti отправили в СИЗО на 60 суток. Полиция заявляла, что он отказывается сотрудничать со следствием.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что прокуратура намерена привлечь к ответственности родителей 16-летнего Николая Харьковского.
- 5 ноября сообщалось, что у 16-летнего подозреваемого в совершении ДТП принудительно возьмут кровь для экспертиз. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство полиции.
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