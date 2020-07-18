В Ивано-Франковской области аварийно сел легкомоторный самолет: жертв нет
18.07.2020, 20:38
Фото: ГСЧС
На борту самолета находился только пилот. Он не пострадал
В Ивано-Франковской области на поле совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. Обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Инцидент произошел в поселке Коломыя.
На борту находился только пилот. Он не пострадал.
Для помощи пилоту ГСЧС привлекли одну единицу транспорта и пять человек личного состава.
- 17 июня в Одессе, на Овидиопольской дороге упал легкомоторный самолет. Погиб командир судна, летчик-испытатель Олег Синица. Второго пилота Юрия Жуковского в тяжелом состоянии доставили в больницу. Однако позже он также скончался.
- Опубликовано видео камеры наружного наблюдения, на котором зафиксирован момент падения самолета.
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