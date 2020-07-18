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В Ивано-Франковской области аварийно сел легкомоторный самолет: жертв нет

18.07.2020, 20:38
В Ивано-Франковской области аварийно сел легкомоторный самолет: жертв нет - Фото
Фото: ГСЧС

На борту самолета находился только пилот. Он не пострадал

В Ивано-Франковской области на поле совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. Обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Инцидент произошел в поселке Коломыя.

На борту находился только пилот. Он не пострадал.

Для помощи пилоту ГСЧС привлекли одну единицу транспорта и пять человек личного состава.

  • 17 июня в Одессе, на Овидиопольской дороге упал легкомоторный самолет. Погиб командир судна, летчик-испытатель Олег Синица. Второго пилота Юрия Жуковского в тяжелом состоянии доставили в больницу. Однако позже он также скончался.
  • Опубликовано видео камеры наружного наблюдения, на котором зафиксирован момент падения самолета.
Вадим Ребрина
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