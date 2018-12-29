В Житомире воспитательница детсада воровала у детей украшения

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

В Житомире воспитательница одного из детсадов подозревается в том, что воровала ювелирные изделия у детей и сдавала их в ломбард. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Там рассказали, что получили сведения о воровстве в одном из дошкольных учебных заведений Житомира.

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Родители ребенка заявили, что их дочь вернулась домой без одной серьги, но сначала подумали, что девочка могла где-то потерять украшение.

Согласно сообщению полиции, было еще несколько случаев, когда дети возвращались домой без подвесок на цепочке или только с одним украшением на ушках.

Похожее по приметам украшение, пропавшее у ребенка, было найдено в одном из местных ломбардов.

Полицейские выяснили, что его сдала воспитательница этого же детсада.

В полиции говорят, что 23-летняя женщина свою вину признала. По ее словам, на совершение преступлений ее толкнули долговые обязательства.

Украшения она снимала, пока дети спали, и в тот же день сдавала их в ломбарды, выручая 200-300 грн, сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 185 (Кража) УК.

В Измаильском районе Одесской области у 26-летней местной жительницы отобрали троих детей и отправили их в реабилитационный центр.