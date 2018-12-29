Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.12.2018, 19:16

В Житомире воспитательница детсада воровала у детей украшения

В Житомире воспитательница детсада воровала у детей украшения - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Воспитательница снимала украшения, пока дети спали, и в тот же день сдавала их в ломбард

Реклама
Реклама

В Житомире воспитательница одного из детсадов подозревается в том, что воровала ювелирные изделия у детей и сдавала их в ломбард. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Там рассказали, что получили сведения о воровстве в одном из дошкольных учебных заведений Житомира.

Реклама

Родители ребенка заявили, что их дочь вернулась домой без одной серьги, но сначала подумали, что девочка могла где-то потерять украшение.

Согласно сообщению полиции, было еще несколько случаев, когда дети возвращались домой без подвесок на цепочке или только с одним украшением на ушках.

Похожее по приметам украшение, пропавшее у ребенка, было найдено в одном из местных ломбардов.

Полицейские выяснили, что его сдала воспитательница этого же детсада.

В полиции говорят, что 23-летняя женщина свою вину признала. По ее словам, на совершение преступлений ее толкнули долговые обязательства.

Украшения она снимала, пока дети спали, и в тот же день сдавала их в ломбарды, выручая 200-300 грн, сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 185 (Кража) УК.

В Измаильском районе Одесской области у 26-летней местной жительницы отобрали троих детей и отправили их в реабилитационный центр

Отправить:
Распечатать:
Теги: дети, детский сад, воспитатель, укращения
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 