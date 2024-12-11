В Киеве из-за аварии на Гостомельском шоссе затруднено движение в обе стороны – фото

На фотографии видны две кареты скорой помощи и пожарная машина

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Киеве из-за аварии на Гостомельском шоссе затруднено движение транспорта в обоих направлениях, сообщила Патрульная полиция.

По ее данным, стражи порядка обеспечивают безопасность и регулирование дорожного движения, на месте работают соответствующие службы.

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Других деталей дорожно-транспортного происшествия нет, но на фото видны две кареты скорой помощи и пожарная машина:

Фото: Патрульная полиция Киева