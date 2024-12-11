В Киеве из-за аварии на Гостомельском шоссе затруднено движение в обе стороны – фото
В Киеве из-за аварии на Гостомельском шоссе затруднено движение транспорта в обоих направлениях, сообщила Патрульная полиция.
По ее данным, стражи порядка обеспечивают безопасность и регулирование дорожного движения, на месте работают соответствующие службы.
Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
Других деталей дорожно-транспортного происшествия нет, но на фото видны две кареты скорой помощи и пожарная машина:
- Вечером 1 декабря в Днепре произошло смертельное ДТП: машина BMW столкнулась с автомобилем Ford, в результате чего погибла 10-летняя пассажирка, а еще двое детей и один взрослый были травмированы. Водитель был задержан.
- 2 декабря 19-летнему водителю BMW объявили о подозрении. Ему может грозить восемь лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.
- 3 декабря подозреваемого отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.