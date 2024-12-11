У Києві через аварію на Гостомельському шосе ускладнено рух в обидві сторони – фото
У Києві через аварію на Гостомельському шосе ускладнено рух транспорту в обох напрямках, повідомила Патрульна поліція.
За її даними, правоохоронці забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху, на місці працюють відповідні служби.
Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Інших деталей дорожньо-транспортної пригоди немає, але на фото видно дві карети швидкої допомоги та пожежну машину:
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